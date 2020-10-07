اليوم السابع
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تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 5 ديسمبر

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:27 م
تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 5 ديسمبر المستشار معتز خفاجى وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس - تصوير خالد كامل

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 5 ديسمبر لطلبات الدفاع.

 

وخلال جلسات سابقة فى محاكمة متهمين آخرين فى الدعوى استمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد توفيق، ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إبان أحداث فض رابعة العدوية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة وتم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق أمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب اطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

 

وأضاف الشاهد أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت قوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات السرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

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محكمه فض رابعه (6)


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