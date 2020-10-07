بيطرى دمياط يعلن عن انطلاق قافلة بيطرية السبت المقبل

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط عن تنظيم قافلة طبية بيطرية بالاشتراك مع معهد بحوث تناسليات الهرم والتى تشمل محافظات مصر، مشيرًا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن القافلة تشمل قافلة بيطرية وندوات إرشادية وتوعوية والتى تنطلق ابتداء من السبت 10 أكتوبر حتي 15 أكتوبر الجارى وتشمل مراكز دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ ومركز فارسكور.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى أن القافلة ضمن الحملة القومية للقوافل البيطرية الإرشادية التنموية العلاجية لصغار المربين.