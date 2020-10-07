اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:26 م
خالد صلاح
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بولندا تسجل 3003 إصابات جديدة و75 وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:17 م
بولندا تسجل 3003 إصابات جديدة و75 وفاة بفيروس كورونا فريق طبى لمكافحة فيروس كورونا
وارسو (أ ش أ)

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أعلنت بولندا تسجيل 3003 إصابات جديدة و75 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن إجمالى عدد الإصابات فى بولندا وصل إلى 107 آلاف و319 إصابة مؤكدة، أما الوفيات بلغت 2792 حالة وفاة

يأتي ذلك في وقت تكافح فيه بولندا الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تقوم بفرض قيود جديدة في محاولة لتفادي الإغلاق الكامل.

يذكر أن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراوسكى، طلب تأجيل المراسم الرسمية لحلف اليمين الدستورية لمجلس الوزراء المعاد تشكيله بعد إيجابية نتائج الاختبارات الطبية لكوفيد-19 لوزير التعليم الجديد، برزيميسلاف كزارنيك.
 
وقال متحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الاثنين، إنه تم إخضاع كزارنيك لحجر صحي وتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بشأن هذا الصدد.
 
ولم يتضح على الفور موعد أداء اليمين الدستورية للحكومة اليمينية التي قد تم تقليصها مؤخرًا بعد خوض الائتلاف الحاكم صعوبات.

بولندا

كورونا

فيروس كورونا

الصحه البولنديه

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