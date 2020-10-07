اليوم السابع
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بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.26% مدفوعة بصعود سهم مجموعة اتصالات

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:49 م
بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.26% مدفوعة بصعود سهم مجموعة اتصالات بورصة أبوظبي
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% رابحاً 11.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4494.528 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 674.880 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 95 مليون سهم، بقيمة 327.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1614 صفقة.
 
وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.21%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.
 
وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.28%، ثم سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات بنسبة 0.96%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 0.68%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 1.96%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 1.74%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 1.57%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 86.7 مليون درهم.

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