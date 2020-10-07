وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أجروا محادثات في أبريل الماضي بشأن أسواق الطاقة، وذلك بعد تراجعها بسبب جائحة كورونا التي ترافقت المحادثات مع اجتماعات مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولا منتجة من داخل وخارج منظمة "أوبك".

وعقب محادثات زعماء الدول الثلاث اتفقت دول "أوبك+" في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا، على أن تقوم دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وكندا والنرويج بخفض إنتاجها بواقع 5 ملايين برميل نفط أخرى.