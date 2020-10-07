بحضور كوكبة لنجوم الغناء المصرى والعربى.. dmc تعرض احتفالية أكتوبر الخميس

كتب محمود العمرى

تعرض قناة dmc، احتفالية خاصة بنصر أكتوبر لعدد من كبار المطربين في مصر والوطن العربي، وعلى رأسهم الفنان حسين الجسمي، وحكيم ، ومحمود العسيلي ، وخالد سليم ، ومصطفى حجاج، وذلك في سهرة واحدة تضم كوكبة الغناء العربي والمصرى.

وتعرض الحفلة في تمام الساعة 10 مساءا، على شاشة دي إم سي، وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر في الذكرى 47 .

ويأتى هذا الحفل الوطنى فى إطار حالة الحراك التى يشهدها المجتمع باحتفالات نصر أكتوبر لما يمثله هذا الحدث من قيمة وطنية مهمة لبث روح الانتماء بين الشباب.















