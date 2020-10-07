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بحضور كوكبة لنجوم الغناء المصرى والعربى.. dmc تعرض احتفالية أكتوبر الخميس

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 09:34 م
بحضور كوكبة لنجوم الغناء المصرى والعربى.. dmc تعرض احتفالية أكتوبر الخميس dmc تعرض احتفالية أكتوبر
كتب محمود العمرى

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تعرض قناة dmc، احتفالية خاصة بنصر أكتوبر لعدد من كبار المطربين في مصر والوطن العربي، وعلى رأسهم الفنان حسين الجسمي، وحكيم ، ومحمود العسيلي ، وخالد سليم ، ومصطفى حجاج، وذلك في سهرة واحدة تضم كوكبة الغناء العربي والمصرى.

وتعرض الحفلة في تمام الساعة 10 مساءا، على شاشة دي إم سي، وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر في الذكرى 47 .

ويأتى هذا الحفل الوطنى فى إطار حالة الحراك التى يشهدها المجتمع باحتفالات نصر أكتوبر لما يمثله هذا الحدث من قيمة وطنية مهمة لبث روح الانتماء بين الشباب.

dmc تعرض احتفالية أكتوبر (1)
 

 

dmc تعرض احتفالية أكتوبر (2)
 

 

dmc تعرض احتفالية أكتوبر (3)
 

 

dmc تعرض احتفالية أكتوبر (4)
 

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