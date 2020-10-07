اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:36 م
خالد صلاح
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انخفاض قياسى لليرة التركية بفعل المخاوف الجيوسياسية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:17 م
انخفاض قياسى لليرة التركية بفعل المخاوف الجيوسياسية الليرة التركية
رويترز

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لامست الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار اليوم الأربعاء، متأثرة ببواعث قلق المستثمرين من عقوبات أمريكية محتملة والعلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والصراع الدائر في القوقاز.

فقدت العملة 24 بالمئة من قيمتها هذا العام بفعل المخاوف حيال تناقص احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والتدخلات باهظة التكلفة في سوق الصرف والمشاكل الجيوسياسية.

وسجلت الليرة مستوى منخفضا جديدا عند 7.8850 مقابل العملة الأمريكية، ليضعف سعرها عن الإغلاق السابق البالغ 7.8050 ليرة. وبحلول الساعة 1232 بتوقيت جرينتش، بلغ السعر 7.8800.

تجدد القلق بشأن عقوبات أمريكية محتملة بعد أن نشرت بلومبرج أمس الثلاثاء أن أنقرة ستبدأ قريبا اختبار منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

في غضون ذلك، تصاعدت التوترات مع الاتحاد الأوروبي على ما يبدو بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن قرارات قمة الاتحاد الأسبوع الماضي بخصوص نزاعات من بينها الحقوق البحرية في شرق المتوسط لم تكن كافية لحل الخلافات.

 

 

 


تركيا

الليرة التركية

اقتصاد تركيا

عقوبات أمريكية

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