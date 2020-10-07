القومية للأنفاق تعلن إنشاء 2 مول بالخط الثالث للمترو لزيادة إيراداته المتنوعة

كتب ــ رضا حبيشى

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنها تعتزم إنشاء 2 مول جديد بالخط الثالث للمترو أحدهما داخل هليوبوليس بالمرحلة الرابعة من الخط والآخر أعلى ماسبيرو الجارى إنشاؤه بالمرحلة الثالثة من الخط ضمن خطة الهيئة لإيجاد مصادر متنوعة لمرفق المترو بجانب إيرادات التذاكر.



وتشرع الهيئة القومية للأنفاق في أعمال تنفيذ حاليا المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بإجمالى أطوال 17.7 كم وتشمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، حيث يمول منها بنك الاستثمار الأوروبى ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة.



وتسعى الهيئة لانهاء تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث الممتد من العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم وعدد 4 محطات هى (العتبة ـ ناصرـ الزمالك ـ الكيت كات) منتصف العام المقبل، والجزء الثانى ممتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج بطول 6.6 كم ومخطط إنهاء تنفيذه منتصف 2022، والجزء الثالث ينطلق من الكيت كات حتى جامعة القاهرة ومخطط إنهاء تنفيذه فى إبريل 2023، حيث تربط هذه المرحلة مع الخط الأول للمتروفى محطة ماسبيرو ومع الخط الثانى فى محطة جامعة القاهرة ومع الخط الرابع فى محطة روض الفرج.