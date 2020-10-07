وأشارت إلى أن الفلبين سجلت أقل من 3 آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية باستثناء 28 سبتمبر الماضي و4 أكتوبر الجاري.
وتم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة في مدينة مترو مانيلا، التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا، تليها كافيت وباتانجاس وبولاكان وريزال.