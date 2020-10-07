مانيلا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 2825 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات فى البلاد 329 ألفًا و637 إصابة، وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) اليوم الأربعاء، أن 437 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 273 ألفًا و723 متعافيًا، في حين تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 5 آلاف و925 وفاة.