"الطيار المنصورى" يتهم قنوات الإخوان بفبركة مداخلة.. ويؤكد: تعمل على تدمير مصر

إبراهيم سعيد

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصورى، الطيار الذى بث الرعب فى قلب العدو بحرب أكتوبر إن قنوات الشر الإرهابية مستمرة فى عملهم الإجرامى، مضيفا: "تلك القناة قامت بفبركة المكالمة".

وأضاف اللواء طيار أحمد كمال المنصورى خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه لم يجر أى مكالمة مع تلك القناة الإجرامية.

وأكد المنصورى، أن مداخلته كانت مع إحدى القنوات المصرية، والإرهابى العامل فى قناة مكملين قص المداخلة وعرضها على القناة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة مكملين الإخوانية الإرهابية تمارس التضليل والأكاذيب فى تقديم محتواها، مؤكدًا أن تلك الجماعة قامت بفبركة مداخلة لأحد أبطال حرب أكتوبرأن تلك القناة فبركت مداخلة لـ اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الطيار الذى بث الرعب في قلب العدو بحرب أكتوبر.

ولفت أحمد موسى، إلى أن تلك القنوات الإرهابية تضلل الناس وتعمل طول الوقت على تدمير مصر، وأوضح أن تلك القناة لا تحب مصر وضد الدولة.

وأشار أحمد موسى، إلى أن تلك القنوات لا تحب انتصارات أكتوبر، مؤكدا أن الطيار المنصوري لم يقم بإجراء أى مداخلة مع قنوات جماعة الإخوان الإرهابية".

وأوضح أحمد موسى، أنه تواصل مع اللواء طيار أحمد كمال المنصورى، وأكد أنه لم يتحدث مع تلك القناة الإرهابية.