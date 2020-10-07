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الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لــ93.7%

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:42 م
الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لــ93.7% الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية إلى 93.7 % بعد تسجيل 97449 حالة شفاء. 
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الثلاثاء، عن خروج  51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97449 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح بيان للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
 
وقال البيان،  إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكر البيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 103902 حالة بينهم 97449 حالة تم شفاؤها، و6001 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

الصحة

كورونا

نسب الشفاء

مستشفيات العزل

وزيرة الصحة

هالة زايد

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