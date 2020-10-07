الشرقية توجه لجانا لتطهير المدارس ومراجعة شبكات المياه استعداد للعام الجديد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على المتابعة المكثفة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حفاظاً علي صحة الطلاب. يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل بدء العام الدراسي الجديد والمقرر بدايته يوم السبت بعد القادم الموافق 17 اكتوبر الجاري .

قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي صحة البيئة بالإدارات الصحية بالمحافظة، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومديرية الأوقاف، بالمرور علي المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، لمتابعة كافة الإجراءات الوقائية بها، والمرور علي خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب، وعدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والاعتماد الكلي علي شبكة المياه العمومية داخل المدارس، ومن سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والتأكد من النظافة العامة للفصول، ودورات المياه، ومن توافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ومن نظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء بدء الدراسة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن العمل مستمر داخل وخارج المدراس من خلال الفرق الوقائية، وفريق مكافحة ناقلات الأمراض ومكافحة الأمراض المتوطنة، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، حفاظاً علي صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.