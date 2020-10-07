"الرى" تعلن استكمال بوغاز رشيد بطول 3.5 كم والحائط الغربى بطول 1.5 كم

أكد المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، فى وزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم استكمال أعمال المساحة البحرية والأرضية أمام الحوائط البحرية الحائط الشرقى بطول 3.5 كم والحائط الغربى بطول 1.5 كم ضمن أعمال المتابعة السنوية لمنطقة رشيد.

وأضاف حنا فى تصريحات لـ " اليوم السابع" أنه تم عمل المساحة البحرية المطلوبة بمنطقة المصب تمهيدا لعمل الدراسة اللازمة لتطوير منطقة بوغاز رشيد.

وأوضح رئيس هيئة حماية الشواطئ أنه جارى حالياً تنفيذ مشروعات بقيمة 1.8 مليار جنيه لحماية السواحل الشمالية بالدلتا والإسكندرية ومطروح منها مليار جنيه لحماية شواطئ الإسكندرية، بالإضافة إلى التعاون مع مرفق البيئة العالمى وصندوق الانماء العالمى منحة لعمل دراسات لكيفية تأقلم الدلتا مع التغيرات المناخية ومن اهداف المشروع عمل مشروعات تجريبية تكون تكلفتها رخيصة حيث أن حماية الدلتا يستنزف المزيد من الأموال.

جدير بالذكر أن مشروعات حماية الشواطئ من المشروعات ذات التكلفة العالية إلا أن تأثيرها "هام جدا" على الاستثمار وحماية المشروعات القومية القائمة فى المناطق التى تهددها مخاطر التغيرات المناخية، فى ظل التوقعات بأن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمعدل 86 سم بحلول 2100 على أقصى تقدير وفقا للدراسات العلمية.