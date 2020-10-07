الرى تعلن استئناف الملاحة النيلية وعبور إحدى الفنادق العائمة عبر هويس قناطر إسنا

كتبت أسماء نصار

أعلنت الإدارة العامة لقناطر إسنا التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، استئناف الملاحة النيلية وعبور إحدى الفنادق العائمة عبر أحد هويسى قناطر إسنا الجديدة مساء أمس الثلاثاء.



أضافت الإدارة العامة لقناطر إسنا، فى بيان لها جارى اعمال الصيانة بالهويس الملاحى الشرقى حيث تم تشغيل طلمبات النزح بنفق كابلات الهويس الشرقى، واستمرار العمل فى الهويس الملاحى الاضافى حيث تمت اعمال صيانة تكييفات حجرة الكنترول.



وأشارت إلى أنه يتم إعادة تأهيل الأسوار بحدائق قناطر إسنا الجديدة حيث تم البدء فى أعمال بياض المونة الأسمنتية للأسوار.



الجدير بالذكر أنه تم البدء فى إنشاء قناطر إسنا القديمة جنوب محافظة الأقصر عام 1904 وتم افتتحها عام 1908 فى الخديوى عباس حلمى الثانى، وتكونت من 120 فتحة عرض كل منها 5 متر تفصل كل واحدة عن الأخرى بغلة عرضها 2 متر، كما أن كل 20 فتحة تكون مجموعة تفصلها عن الأخرى بغلة عرضها 4 أمتار، بالإضافة إلى هويس ملاحى طوله 80 مترا وعرضه 16 مترا، والقناطر مصممة لتتحمل فرق توازن 2.5 متر تم زيادته، إلى 5.1 متر بعد أن تم تعلية القناطر فى عام 1945.







و قررت وزارة الرى إنشاء قناطر إسنا الجديدة خلف القناطر القديمة بحوالى 1200 مترا، وتم افتتاحها عام 1994، وذلك لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى، وكذلك لإمكانية توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 635 جيجاوات ساعة سنويا، فضلا عن ذلك تطوير الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويس يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين فى وقت واحد وكذلك زيادة الحمولة على الطريق الذى يربط بين ضفتى نهر النيل إلى 70 طنا بدلا من 20 طنا.











