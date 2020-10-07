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الرئاسة الأمريكية: ترامب يرغب فى الحديث للشعب الأمريكى قريبًا

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 11:49 م
الرئاسة الأمريكية: ترامب يرغب فى الحديث للشعب الأمريكى قريبًا ترامب
كتب أحمد عرفة

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أعلن نائب المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، براين مورجينستيرن، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى عاد للعمل فى البيت الأبيض بعد علاجه من فيروس كورونا، يرغب فى الحديث إلى الشعب الأمريكى قريبًا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح نائب المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية،  أن موعد الخطاب وشكله لم يحددا بعد، لافتا إلى أن دونالد ترامب سبق وخاطب المواطنين خلال فترة المرض عبر فيديوهات نشرها على حسابه في "تويتر"، وقد يلجأ إلى هذا الأسلوب مجددا.

 

وأكد نائب المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية،  أن دونالد ترامب بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض للفيروس.

 

 


ترامب

البيت الامريكى

كورونا

كوفيد 19

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