اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:05 م
خالد صلاح
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الجريدة الرسمية تنشر قرار "عمومية مياه القليوبية" بتحديد رأس مالها 10 مليارات

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:04 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار "عمومية مياه القليوبية" بتحديد رأس مالها 10 مليارات المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برئاسة المهندس ممدوح أحمد رسلان رئيس الجمعية، بعددها رقم 225 "تابع" بتاريخ 6 أكتوبر 2020، والذى يتضمن الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسى للشركة.

 

وتضمن القرار "قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020، بالموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسى للشركة ".

 

وجاء نص المادة بعد التعديل على النحو التالى: "حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه (فقط وقدرة عشرة مليات جنيه)، وحدد راس مال المصدر والمدفوع بمبلغ 3.79282100 جنيه (فقط وقدرة ثلاثة مليارات وتسعة وسبعون مليونا زماءتان واثنان وثمانون ألفا ومائة جنيه لا غير) طبقا للقوائم المالية المعروضة فى 30 يونيو 2019، موزعا على 3.792821 سهما، قيمة كل سهم 100 جنيه.

 

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار شركة مياه القليوبية
الجريدة الرسمية تنشر قرار شركة مياه القليوبية

 


مياه القليوبية

الشركة القابضة لمياه الشرب

شركة مياه القليوبية

الجمعية العمومية

راس مال شركة مياه القليوبية

إبراهيم سالم

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