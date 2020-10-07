التحقيق فى مصرع فتاة سقطت من أعلى سطح منزلها بحدائق أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات فى واقعة مصرع فتاة نتيجة سقوطها من أعلى سطح منزلها، خلال صيانة طبق "الدش" بمنطقة حدائق أكتوبر فى الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط فتاة من أعلى سطح منزلها، ومصرعها بمنطقة حدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية، صعدت أعلى سطح المنزل، لصيانة الطبق الخاص بالدش بعد تعطله، إلا أنها اختل توازنها، وسقطت أرضا مصابة بعدة كسور وجروح أسفرت عن وفاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحية، وأخطرت النيابة للتحقيق.