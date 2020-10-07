اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيق فى مصرع فتاة سقطت من أعلى سطح منزلها بحدائق أكتوبر

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 11:49 م
التحقيق فى مصرع فتاة سقطت من أعلى سطح منزلها بحدائق أكتوبر جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات فى واقعة مصرع فتاة نتيجة سقوطها من أعلى سطح منزلها، خلال صيانة طبق "الدش" بمنطقة حدائق أكتوبر فى الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط فتاة من أعلى سطح منزلها، ومصرعها بمنطقة حدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية، صعدت أعلى سطح المنزل، لصيانة الطبق الخاص بالدش بعد تعطله، إلا أنها اختل توازنها، وسقطت أرضا مصابة بعدة كسور وجروح أسفرت عن وفاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


مصرع فتاة

سقوط من السطح

اصلاح الدش

صيانة الدش

حدائق أكتوبر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة