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التأمينات تبدأ اليوم صرف معاشات أكتوبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:01 ص
التأمينات تبدأ اليوم صرف معاشات أكتوبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر أكتوبر اليوم الأربعاء، لمن يتقاضون معاشات قبل زيادة يوليو 2020 أكثر من 2000 جنيه مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات.

كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح اسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1 و4 أكتوبر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 5 و6 أكتوبر.

أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى 7 و11 أكتوبر الجارى مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر.


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