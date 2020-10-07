البورصة تكشف رصيد شهادات الإيداع الدولية للشركات المدرجة.. واستقرار غالبيتها

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات شركة بالم هيلز للتعمير عند 700.599 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 460.937 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 329.086 مليون شهادة، عامر جروب عند 228.708 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 182.328 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 174.456 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي-مصر عند 132.307 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.633 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 83.146 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية إلى 84.077 مليون شهادة، حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.674 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء عربية، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 631.149 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 441 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.6 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.54%، والعرب على 7.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27.7 مليون جنيه، 49.8 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 11326 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4323 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1049 نقطة.