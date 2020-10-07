البترول تنهى أعمال مشروع إنزال "الخط 18" بمعدلات تنفيذ قياسية

كتبت - مروة الغول

أنتهت شركة خدمات البترول البحرية إحدي شركات قطاع البترول من تنفيذ مشروع إنزال خط 18” بطول 10.2كم الواصل بينPetrico on-shore plant إلي pp-2 p/f، حيث تم تنفيذ المشروع بمعدلات قياسية وبأعلى جودة، مع الإلتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بتنفيذ إستراتيجية التكامل بين شركات قطاع البترول.



انتهاء مشروع إنزال الخط 18

ونجح قطاع البترول فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز وإقامة المشروعات البترولية من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة حجم الإنتاج، وكانت أهم المشروعات البترولية لشركات القطاع المشترك والتي تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2019كالتالى:

1-إنشاء خط الغاز "نورس – أبوماضي – الجميل " بشركة بتروبل بطول 126 كم /24/32"، وذلك لنقل الغاز المنتج من منطقة آبار نورس إلي منطقة الجميل، وذلك لكمية تقدر بحوالي 700 مليون قدم مكعب يوميا بهدف زيادة استخلاص الـLPG والاستغناء عن وحدات الإنتاج المبكر.

2- تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بشركة بتروبل من خلال إنشاء تسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 500 قدم مكعب غاز يوميا وحفر 6 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم.

3- إنشاء وحدة تحكم DCS بمحطة تسهيلات البتريكو "المرحلة الثالثة " بشركة بتروبل بهدف تطوير أنظمة التحكم بمحطة تسخيلات البتريكو بأبورديس – سيناء.

4- تطوير أنظمة التحكم بتسهيلات منطقة بدر 3 بشركة بدر الدين للبترول لضمان التشغيل الآمن للتسهيلات لمدة 25 سنة.