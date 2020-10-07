الاحتفال بشهر التوعية ضد سرطان الثدي..يصيب 2.1 مليون امرأة حول العالم سنويا

كتبت أمل علام

يحتفل العالم بالشهر العالمى لسرطان الثدى، باعتباره شهر التوعية، تهدف الحملة الصحية السنوية إلى زيادة الوعي بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يؤثر سرطان الثدي على 2.1 مليون امرأة كل عام في العالم ، مما يتسبب في أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء، يعد سرطان الثدي في جميع أنحاء العالم سرطانًا شائعًا بين النساء في كل من البلدان المتقدمة والنامية، وذلك وفقا لموقع TimesNowNews.

متى يكون الورم سرطانيا؟

حوالي 80 إلى 85 % من أورام الثدي حميدة، مما يعني أنها غير سرطانية، تميل أورام الثدي السرطانية إلى أن تكون أكثر تفاوتًا في الشكل.

قال الدكتور أناند باريهار، استشاري التصوير والأشعة، غالبًا ما تكون غير مؤلمة، ولكن في نسبة صغيرة من النساء، تبين أن كتلة الثدي المؤلمة سرطانية.

ما هو أفضل وقت لفحص الثدي بنفسك؟

بالنسبة للنساء في فترة الحيض، فإن اليوم الخامس أو السادس من دورتك الشهرية هو أفضل يوم لإجراء الفحص الذاتي للثدي، تتقلب مستويات الهرمون لديك كل شهر خلال دورتك الشهرية، مما يسبب تغيرات في أنسجة الثدي، يبدأ التورم في الانخفاض عند بدء الدورة الشهرية، في اليوم الخامس والسادس، يكون الثديان أكثر نعومة وأقل تكتلاً.

بالنسبة للنساء في فترة انقطاع الطمث، فانه يمكن إجراء الفحص الذاتي للثدي في أي يوم من أيام الشهر، ولكن يجب أن يتم ذلك في نفس التاريخ من كل شهر

الكشف عن الكتل في ثديك بنفسك..

لإجراء الفحص الذاتي للثدي في المنزل، يتم تقسيمه إلى جزأين فحص بصري يليه فحص جسدي:

فحص نظري:

بالوقوف أمام المرآة دون ارتداء ملابسك، ضع يديك خلف الظهر، بالمقابلة للأمام، ابحثي عن التجاعيد أو الدمامل أو الاختلافات في الحجم والشكل والتناسق في الثدي، ابحثي عن انقلاب الحلمتين (للداخل) أو أي إفرازات من الحلمة، انتقلى إلى رفع الثديين، وتحققى من التناسق على طول الجزء السفلي لمعرفة ما إذا كان هناك أي طيات، ارفعى كل ذراع واحدة تلو الأخرى للتحقق من الأعراض التالية: تغير في حجم أو شكل ثديك، وجع أو إزعاج في أي منطقة، نتوء جديد تحت الذراع أو الثدي

الفحص البدني (طريقة من 4 خطوات):

تتمثل الخطوة الأولى في وضع إصبعين أو ثلاثة أصابع من كل يد برفق تحت الأذنين وتحريكها تدريجياً في دوائر باستخدام ثلاثة ضغوط مختلفة، خفيفة ومتوسطة وعميقة، استمرى بالتحرك للأسفل بحركات دائرية حتى تصل إلى عظمة الترقوة.

في الخطوة الثانية، اضغطى برفق على المنطقة الواقعة بين عظام الترقوة وتحركى على طول خط الترقوة لتجربة أي شذوذ في المنطقة.

ننتقل إلى الخطوة الثالثة، قفى وارفعى يدك اليسرى وضعيها خلف رقبتك، استخدمي ثلاثة أصابع من يدك اليمنى وابدئي بالضغط برفق باتجاه إبطك من المنطقة السفلية القريبة من الثدي، اضغطى برفق على المنطقة في حركة دائرية تدريجية صغيرة أثناء التحقق من وجود كتل، يجب ألا يستغرق الإجراء بأكمله أكثر من 2-3 دقائق.

للخطوة الأخيرة، استلقِى بشكل مسطح على سرير وضعى إحدى يديك خلف رأسك، يجب أن يكون ثديك مسطحًا على صدرك قدر الإمكان، للشعور بالراحة، ضعى وسادة تحت الكتف أو الظهر وقومى بما يلي:

باستخدام الأصابع الثلاثة الأولى، حركى الأصابع في دوائر صغيرة، بحجم عملة معدنية تقريبًا، لكل حركة دائرية، قومى بتغيير مقدار الضغط لتحسس جميع مستويات أنسجة الثدي، اجعلى كل دائرة ثلاث مرات، مرة واحدة خفيفة ومرة ​​متوسطة ومرة ​​عميقة قبل الانتقال إلى المنطقة التالية.

ابدأى بدوائر تحت ذراعك وانتقلى لأسفل إلى أسفل خط حمالة الصدر، حركى أصابعك على عرض إصبع واحد وحركها لأعلى مرة أخرى، لا ترفعى أصابعك عن الثدي أثناء تحريكها للتأكد من أنك تشعرى بالمنطقة بأكملها.

استمرى في نمط الحركة العمودية لأعلى ولأسفل من الترقوة إلى أسفل خط حمالة الصدر مباشرة حتى تصل إلى الحلمة، يمكن أن يستغرق الفحص الذاتي للثدي حوالي 15 دقيقة، لذا امنحي نفسك بعض الوقت ولا تتعجلي.

يذكر، أن برج إيفل في باريس تحول إلى اللون الوردي بالكامل بمناسبة إطلاق أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدى.