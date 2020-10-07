الإفراج عن 77 سجيناً من سجن الزقازيق العمومى بمناسبة احتفالات أكتوبر

الشرقية -فتحية الديب

أفرج سجن الزقازيق العمومى، بمحافظة الشرقية، اليوم، عن 77 سجيناً شملهم قرار العفو الرئاسي بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، وسط إجراءات احترازية أشرف عليها قيادات السجن، بالتنسيق قيادات مديرية أمن الشرقية، وخرج من شملهم قرار العفو من بوابة السجن، وسط فرحة كبيرة من ذويهم الذين استقبلوهم بالزغاريد.

ويأتى ذلك تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم 553 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لسنة 2020، وكذا لائحة قانون السجون بشأن الإفراج تحت شرط من استوفوا شروط الإفراج.

فقد قام قطاع السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وذلك إستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.