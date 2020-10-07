اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل مد فترة طرح وحدات إسكان متوسط

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 10:45 م
الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل مد فترة طرح وحدات إسكان متوسط مى عبد الحميد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق طرح وحدات إسكان اجتماعى 90 مترًا في كل محافظات الجمهورية، موضحة أنه لأول مرة يتم طرح وحدات إسكان متوسط للفئة الأعلى دخلاً وهى الفئة المتوسطة.

ولفتت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يتم طرح هذه الوحدات بتمويل عقارى على 20 سنة، حيث يتم دفع 35% أثناء عملية إنشاء الوحدة السكنية وتسليمها خلال 3 سنوات ثم يتم تقسيط لمدة 20 سنة.

واستطردت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: قمنا بعمل مد لفترة الإعلان حتى 21 أكتوبر الجارة، حيث أضفنا وسيلة جديدة لدفع وتقدم إلينا طلبات عديدة للتقديم في وحدات الإسكان المتوسط من عدة محافظات .

 

 


مى عبد الحميد

الإسكان الاجتماعى

التمويل العقارى

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة توافق على طرح 3869 وحدة إسكان اجتماعى بنظام التمويل العقارى

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 05:26 م

وحدات إسكان اجتماعى لأهالى المضارين فى شمال سيناء بـ100 جنيه شهريا.. توزيع 1464 شقة على أهالى الشيخ زويد ورفح بإيجار رمزى.. المساكن موزعة فى حى العبور والسبيل بالعريش.. وتسليمها كاملة التشطيبات.. صور

السبت، 03 أكتوبر 2020 01:31 م

جهاز النوبارية الجديدة يشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 10:14 ص

نشرة الحصاد من تليفزيون السابع: السيسي يوجه بالتوسع فى الإسكان الاجتماعى.. والتنمية المحلية تطالب المحافظين بالاستعداد للسيول.. وبايدن يسخر من ترامب مجددا.. وتوقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية.. فيديو

الخميس، 01 أكتوبر 2020 12:19 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة