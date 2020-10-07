الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل مد فترة طرح وحدات إسكان متوسط

كتب أحمد عرفة

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق طرح وحدات إسكان اجتماعى 90 مترًا في كل محافظات الجمهورية، موضحة أنه لأول مرة يتم طرح وحدات إسكان متوسط للفئة الأعلى دخلاً وهى الفئة المتوسطة.

ولفتت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يتم طرح هذه الوحدات بتمويل عقارى على 20 سنة، حيث يتم دفع 35% أثناء عملية إنشاء الوحدة السكنية وتسليمها خلال 3 سنوات ثم يتم تقسيط لمدة 20 سنة.

واستطردت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: قمنا بعمل مد لفترة الإعلان حتى 21 أكتوبر الجارة، حيث أضفنا وسيلة جديدة لدفع وتقدم إلينا طلبات عديدة للتقديم في وحدات الإسكان المتوسط من عدة محافظات .