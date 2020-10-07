الأسواق الناشئة تشهد تعافيا بطيئا ومتفاوتا وتدفقات رأسمالية متباينة

قالت معهد التمويل الدولي في تقرير اليوم الأربعاء، إن الأسواق الناشئة تتجه لتعاف بطيء ومتفاوت وتدفقات رأسمالية متباينة، مع مضي الاقتصادات النامية خارج الصين والهند قدما صوب ركود أعمق مما شهدته في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وذكر المعهد أن التداعيات العالمية لغياب مبادرة البنية التحتية الضخمة للصين التي أُطلقت في عام 2009 وتحول الهند من توسع قوي إلى انكماش حاد هما السبب في هذا الركود الذي تجاوز ما حدث في 2009.

وتابع "الصين لن تكرر خطة تحفيز ضخمة جدا تعتمد على البنية التحتية أطلقتها في عام 2009 وهو ما يعني أن النشاط العالمي وأسعار السلع الأولية لن يتلقيا الدعم مثلما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية".

ونما اقتصاد الصين 9.4 بالمئة في 2009 ويقدر المعهد أنه سينمو 2.2 بالمئة فقط في العام الجاري ويتوقع أن ينكمش اقتصاد الهند 11.3 بالمئة وكان قد سجل نموا 8.5 بالمئة في 2009.

ويشير التقرير إلى أن التدفقات غير المقيمة للأسواق الناشئة أضعف بكثير هذا العام مما كانت عليه في 2009 على الرغم من الحجم "غير المسبوق" من التيسير الكمي، مع تضرر أمريكا اللاتينية بشدة على نحو خاص ليس فقط بفعل الجائحة ولكن أيضا بسبب عوامل خاصة بفنزويلا والأرجنتين.