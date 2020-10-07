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الأزمات تشتد.. تقرير يكشف خلافات فريقى وضاح خنفر وعزمى بشارة داخل الجزيرة القطرية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 11:29 م
الأزمات تشتد.. تقرير يكشف خلافات فريقى وضاح خنفر وعزمى بشارة داخل الجزيرة القطرية تميم والجزيرة
كتب محمود العمرى

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تشتد الأزمات والمعارك الداخلية داخل أركان قناة الجزيرة القطرية، أداة التحريض المستمر ضد الدول العربية، حيث تشتد المعارك داخل القناة القطرية بين جبهة عزمى بشارة وآخرين.

وقال تقرير بالفيديو، أن هناك اتجاه داخل الجزيرة للاستغناء عن الجزائرى مصطفى سواق مدير عام القناة، وتعيين أحد نواب وضاح خنفر بديلًا له، وهو ما يكشف عن بوادر معركة محتدمة بين أجنحة الإعلام الممول من تميم بن حمد أمير قطر.

وتابع التقرير، أن مصطفى سواق، عمل مديرا للقناة القطرية منذ 2011 ورغم ذلك تم الاستغناء عنه، وأن إدارة الجزيرة تستعد لتعيين أحد أفراد عائلة آل ثانى خلفا له، وهو تحرك جديد يعكس المعركة المحتدمة بين أجنحة الإعلام القطرى، ويكشف الخلاف الدائرة بين جبهة وضاح خنفر وبين عزمى بشارة.

وأكد التقرير أن عزمى بشارة حرك إعلاميي فضائيات ميديا التى يملكها لانتقاد المحسوبين على وضاح خنفر، وذلك فى إطار الصراع على كعكة المال القطرى.

 

 

 

 


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