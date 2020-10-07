ارتفاع واردات مصر من القمح لـ97 مليون دولار فى يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت واردات مصر من القمح زيادة طفيفة في شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجلت واردات مصر من القمح نحو 97 مليون و703 ألف دولار، مقابل 95 مليون و613 ألف دولار في شهر يوليو عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليوني و90 ألف دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات القمح جاءت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الاجمالية في يوليو الماضي نحو 569 مليون و516 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 656 مليون و338 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 86 مليون و822 ألف دولار.

وشملت قائمة أهم واردات السلع والمنتجات من المواد الخام، كلا من الذرة بقيمة 179 مليون و449 ألف دولار يوليو الماضي، مقابل 200 مليون و314 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 20 مليون و865 ألف دولار، يليه واردات الكبريت الخام بقيمة 3 ملايين و67 ألف دولار، ثم الرخام والجرانيت بقيمة مليوني و879 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.28 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020، مقابل 4.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق له 2019 بنسبة انخـفاض قدرها 51.8٪.