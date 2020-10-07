اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:25 م
خالد صلاح
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إيطاليا تفرض وضع الكمامات فى الشوارع

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:12 م
إيطاليا تفرض وضع الكمامات فى الشوارع كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة إن إيطاليا ألزمت السكان اعتبارا من اليوم الأربعاء، بوضع الكمامات خارج الأماكن المغلقة على مستوى البلاد في محاولة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وأعلنت الوزارة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.

وشهدت إيطاليا زيادة مطردة في حالات الإصابة الجديدة في الشهرين الماضيين لكن ظلت الأعداد أقل بكثير من المسجلة في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.

وقال مصدر بالحكومة إن مجلس الوزراء وافق كذلك على مرسوم بمد حالة الطوارئ الخاصة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير.

 


ايطاليا

كمامات

كورونا

فرنسا

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