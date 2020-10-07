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إعفاء 2 مليون و100 ألف طالب من المصروفات المدرسية يفضح أكاذيب الجزيرة.. فيديو

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 09:19 م
إعفاء 2 مليون و100 ألف طالب من المصروفات المدرسية يفضح أكاذيب الجزيرة.. فيديو الدولة تعفى 2 مليون و100 ألف طالب من المصروفات المدرسية
كتب على عبد الرحمن

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فى ضربة جديدة من الضربات التى تفند بها الدولة مزاعم وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها وقناة الجزيرة الذراع الإعلامية للجماعة الإرهابية، ردت الدولة بشكل حاسم على مزاعم وأكاذيب الجماعة الإرهابية التى روجتها حول العام الدراسى الجديد والزعم باتجاه الدولة لزيادة المصروفات المدرسية، حيث أكدت الدولة أنها تدعم الطلاب بشكل عام والطلاب من الفئات الأكثر احتياجا بشكل خاص.

ويوضح "اليوم السابع" فى الفيديو التالى قرار الدولة بإعفاء 10 فئات من المصروفات المدرسية فى العام الدراسى الجديد، والذين يبلغ عددهم 2 مليون و100ألف طالب وطالبة، بإجمالى 2 مليار و200 مليون جنيه، وهو ما فضح ألاعيب الجماعة الإرهابية وأكاذيبهم التى تهدف لزعزعة الدولة.

والفئات المستثناة من دفع المصروفات الدراسية وفقا لقرار الدولة 10 فئات هي:أبناء شهداء 25 يناير.

1- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى (تكافل وكرامة)

2- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل.

3- أبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة.

3- طلاب حلايب وشلاتين وأبو رماد.

4- طلاب شمال سيناء.

5- أبناء مصابى الثورة.

6- مدارس التربية الخاصة.

7- مدارس الفصل الواحد والتعليم المجتمعى والمدارس الصديقة للفتيات.

8- أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

 


المصروفات الدراسية

مصروفات المدارس

مصروفات مدارس الحكومة

رسوم الدراسة

اليوم السابع بلس

اكاذيب الجزيرة

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