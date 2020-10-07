اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:13 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى المنيا

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:24 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى المنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، حيث تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا في زمام مركز العدوة.
 
 
وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بسبب اختلال في عجلة القيادة أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.
 
 
تم نقل المصابين إلى مستشفي العدوة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الشرقي.
 

 

 


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