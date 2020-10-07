إزاى تقدم على شكوى فى الكهرباء إلكترونيا وأنت فى بيتك؟.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

توفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من طرق التواصل مع الجمهور لتلقى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء، للتعرف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، ويرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الآليات التي يلجأ إليها مستهلك مرفق الكهرباء لحل مشكلته، وهى كالآتي:

1- الاتصال على الخط الساخن 121.

2- الموقع الالكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3- تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

4- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.



وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك انخفاضا ملحوظا في شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية دون تدخل أى عنصر بشرى.