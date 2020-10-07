اليوم السابع
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أمن الغربية يضبط المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض فى المحلة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:26 م
أمن الغربية يضبط المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض فى المحلة سلاح أبيض
الغربية مصطفى عادل

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بقتل الشاب محمد الششتاوي بعد أن سدد له طعنة نافذة أودت بحياته، قبل وصوله للمستشفى، حيث تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بمقتل شاب متأثرا بإصابته بجرح نافذ.
 
انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المحلة لمكان البلاغ، برئاسة الرائد محمد نصر رئيس مباحث القسم تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد إيهاب عبد الحميد وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود.
 
وكشف مصدر أمني مسئول أنه من خلال الفحص الأولي للواقعة تبين وجود خلافات بين المجني عليه والقاتل، وجاري استجواب المتهم لكشف ملابسات الواقعة.
 
وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
 

 


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