أمن الغربية يضبط المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بقتل الشاب محمد الششتاوي بعد أن سدد له طعنة نافذة أودت بحياته، قبل وصوله للمستشفى، حيث تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بمقتل شاب متأثرا بإصابته بجرح نافذ.