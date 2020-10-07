اليوم السابع
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء.. عيار 24 بــ 227.67 ريال

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:06 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء.. عيار 24 بــ 227.67 ريال ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 7-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 227.67 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  227.76 ريال  بما يعادل  60.69 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  208.70 ريال  بما يعادل  55.63 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 199.21 ريال  بما يعادل  53.11 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  170.75 ريال  بما يعادل  45.52 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  132.81 ريال  بما يعادل  35.40 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  113.83 ريال   بما يعادل  30.35 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,080  ريال   بما يعادل  1,888 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,594 ريال   بما يعادل   424.85 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 227,666 ريال  بما يعادل 60,691 $

 

قال مجلس الذهب العالمي اليوم الأربعاء إن البنوك المركزية باعت في أغسطس ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.


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