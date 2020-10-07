أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-10-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 7-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 631.149 مليار جنيه.







إيقاف تداول 29 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 29 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الحديد والصلب المصرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مدينة نصر للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المنصورة للدواجن، ريكاب للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الألومنيوم العربية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العبور للاستثمار العقاري، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، بي انفستمنتس القابضة، جي بي اوتو، العامة للصوامع والتخزين، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك قناة السويس، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جلاكسو سميثكلاين، رواد السياحة-رواد، المصرية للدواجن، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء عربية، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 631.149 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 441 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.6 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.54%، والعرب على 7.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27.7 مليون جنيه، 49.8 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 11326 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4323 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1049 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 19.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.05%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 12.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 3.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.78%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 2.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.68%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 11.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.40%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 17.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.10%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 3.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.98%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 19.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.05%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 3.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.