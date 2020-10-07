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أستاذ علاقات دولية يوضح أهمية المناظرة بين نائبي ترامب وبايدن

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 11:07 م
أستاذ علاقات دولية يوضح أهمية المناظرة بين نائبي ترامب وبايدن مايك بنس و كامالا هاريس
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن، أهمية المناظرة التى ستعقد بين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وكامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطى الأمريكى جو بايدن، لافتًا إلى أن هذه المناظرة ستتطرق إلى العديد من الملفات التي لم تتطرق لها المناظرة السابقة بين دونالد ترامب وجو بايدن.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن أهمية المناظرة تتمثل في أن كلا المرشحين لانتخابات الرئاسية سواء دونالد ترامب أو جو بايدن كبار في السن، وبالتالي فمن المحتمل حال فوز أحدهما أن يغيب فترة عن الحكم وبالتالي ستكون مهمة نائب الرئيس في تولى حكم البلاد لحسين عودة الرئيس.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن، إلى أن مايك بنس من الشخصيات القليلة التي لم يقدم ترامب على إقالتها وبالتالي هو يمثل أهمية كبيرة للرئيس الأمريكي.


ترامب

مايك بنس

جو بايدن

كامالا هاريس

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