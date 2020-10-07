أرمينيا تعلن تراجع قوات كاراباخ تكتيكيا لمحاصرة جيش أذربيجان فى محور جبرائيل

كتب أحمد عرفة

قال نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، إن قوات إقليم كاراباخ تراجعت تكتيكيا في محور جبرائيل لمحاصرة الجيش الأذربيجاني والعملية تسير بنجاح، وفقا مصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لشبكة "سكاي نيوز"، إن بلاده تواجه "هجوما إرهابيا" تشنه أذربيجان وتركيا، مضيفا: "ما تقوم به تركيا استمرار للإبادة الأرمينية ومحاولة لاستعادة الامبراطورية العثمانية".

واصلت الأعمال القتالية في إقليم ناجورني قرة باغ، حيث تعرضت ستيباناكرت، "عاصمة" الإقليم، إلى قصف طوال ليل الثلاثاء، ودوّت صفارات الإنذار في المدينة الغارقة في ظلام شبه كامل في فترات متقطعة كل ساعة تقريبا.