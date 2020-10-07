أخبار المحافظات اليوم.. المتهم بحبس والدته: سأقاضى شقيقاتى

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأربعاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
المواطن المتهم بحبس والدته: سأقاضى من أساء إلىّ بما فيهم شقيقاتى
أمن الغربية يكثف تحرياته لضبط المتهم بقتل شاب فى المحلة
كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة من مستشفى المحلة العام بوصول شاب يدعى محمد.ا مصابا بجرح نافذ ووفاته فور وصوله إلى المستشفى. انتقل الرائد محمد نصر، رئيس مباحث القسم وضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين قيام شاب بطعن المجني عليه بسلاح أبيض وفر هارباً، تحرر محضرا بالواقعة، ويجري رجال المباحث عمليات بحث عن المتهم للقبض عليه والوقوف على ملابسات الحادث.
تقرير وفاة عروسى ديرب نجم بعد 24 ساعة من الزفاف يكشف سبب اختناقهما
وتابعت المصادر: إنه من خلال معاينة شقة العروسين، بعد تلقى البلاغ مباشرة، تبين عدم وجود آثار بعثرة فى الشقة وأن جميع النوافذ سليمة، ووجود باقى طعام وتناول العروسين الطعام قبل الاستحمام، وأن العروسين لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء الاستحمام نتيجة استنشاق بخار الماء.
بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغا بوفاة محمد السيد صبح 24 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، وزوجته شيماء أحمد هلال 22 سنة بكالوريوس هندسة، بعد 24 ساعة من زفافهما، بقرية طحا المرج دائرة المركز.
البابا تواضروس يترأس صلاة العشية ويكرم 100 طالب متفوق بالإسكندرية
ويقوم قداسة البابا تواضروس الثانى، بزيارة رعوية إلى محافظة الإسكندرية، حيث يلقى اليوم الأربعاء المحاضرة الأسبوعية من الكنيسة المرقسية وسط الإسكندرية. وفى الخميس 8 أكتوبر صباحاً يقوم البابا بتدشين كنيسة العذراء ببشاير الخير 3، وفى يوم السبت 10 أكتوبر صباحاً سيتم تدشين كنيسة مارجرجس بالشاطبى.
انطلاق مهرجان الهجن احتفالا بانتصارات أكتوبر.. غدا
وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المهرجان انطلاقه لموسم سباقات الهجن الجديد فى مصر احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر بمشاركة قبائل مصر من كل المحافظات وتأكيدا من جانبهم الى دعم الدولة والرئيس. أضاف أن هجن من كل المحافظات وصلت لمقر المهرجان فى منطقة سفارى شرم الشيخ وتم تسجيلها وتقسيم السباق لأشواط تبدأ بأشواط رئيسية وتتواصل خلال ايام الخميس والجمعة والسبت .وأشار رئيس الاتحاد المصرى للهجن ، إلى أن لجان فنية قامت بتسجيل الهجن، وتقسيمها بحسب النوع والسن لتتسابق .
محافظ جنوب سيناء يفتتح مدرسة إعدادى وثانوى بنات بتكلفة 8 ملايين جنيه
رافق المحافظ المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام الجديد، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية. كان فى استقبال المحافظ ومرافقيه محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، وسيد حبيب، مدير المدرسة وعدد من قيادات التعليم.
توظيف 4200 شاب سنويا بمركز التدريب المهنى ببشاير الخير فى الإسكندرية
المركز أنشئ ضمن مشروع " بشاير الخير"، وهو المشروع الأضخم فى مجال تطوير العشوائيات، جاء بهدف التنمية البشرية وفق رؤية الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والتى تقوم بتنفيذ مشروعات مدن "بشاير الخير" بالإسكندرية، ضمن رؤية تنموية شاملة لتحويل المناطق العشوائية المصنفة بأنها ذات خطورة داهمة على أرواح سكانها إلى مناطق حضارية بها وحدات سكنية ومولات تجارية ودور عبادة وملاعب ترفيهية ومراكز تدريب مهنى وفنى، ليكون بذلك تطوير شامل.
محافظ الإسكندرية يفتتح أول حديقة لذوى الاحتياجات الخاصة
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