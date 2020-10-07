أخبار المحافظات اليوم.. المتهم بحبس والدته: سأقاضى شقيقاتى

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأربعاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

المواطن المتهم بحبس والدته: سأقاضى من أساء إلىّ بما فيهم شقيقاتى





أكد المواطن مصطفى جوهر، بعد إخلاء سبيله بدون ضمانات فى البلاغ المقدم ضده من شقيقته، تتهمه بحبس والدتهما بالمنزل لمدة عام، وفقا للبلاغ المقدم ضده من شقيقته بحجة طعمه فى الميراث، أن النيابة العامة تأكدت من براءته من شهادة والدته والجيران وتحريات المباحث قبل أن تواجهه بأي شىء أثناء تواجده بالنيابة .





وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيقاضي كل من أساء إليه بما فيهم شقيقتيه لما أصابه من ضرر بالغ وحتي يثبت لأبنائه والجميع أنه لم ولن يقصر في حق والدته . وأكد أنه ولأول مرة من عمره والذي يبلغ 57 عاما يشعر بأنه فخور بأنه مصري نظرا للمعاملة الطيبة التي شهدها داخل مركز طنطا وسراي النيابة العامة، وهذه شهادة حق أمام الله . وأوضح، أن شقيقاته كان يرشقن المنزل بالطوب ويثيرون الشغب أمام المنزل، مؤكدا أنه لن يتنازل عن حقه وسيحصل على حقه بمعرفة القضاء العادل . ووجه مصطفى جوهر، الشكر لرئيس نيابة مركز طنطا ووكيل النيابة الذي قام بعمل المعاينة التصويرية واستمع لأقوال والدته قبل التحقيق معه والتي أثبتت براءته فى وقت وجوده بسراي النيابة دون معرفته بإجراء النيابة للمعاينة والحديث مع والدته .

أمن الغربية يكثف تحرياته لضبط المتهم بقتل شاب فى المحلة





يكثف ضباط مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد محمد نصر، رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، جهودهم لضبط المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض بمنطقة مصنع القاضي دائرة القسم، بسبب اعتراضه على تحرش الجاني بإحدى الفتيات.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة من مستشفى المحلة العام بوصول شاب يدعى محمد.ا مصابا بجرح نافذ ووفاته فور وصوله إلى المستشفى. انتقل الرائد محمد نصر، رئيس مباحث القسم وضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين قيام شاب بطعن المجني عليه بسلاح أبيض وفر هارباً، تحرر محضرا بالواقعة، ويجري رجال المباحث عمليات بحث عن المتهم للقبض عليه والوقوف على ملابسات الحادث.

تقرير وفاة عروسى ديرب نجم بعد 24 ساعة من الزفاف يكشف سبب اختناقهما





أفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الشرقية، إن التقرير المبدئى فى واقعة وفاة عروسين قرية طحا المرج مركز ديرب نجم، بعد 24 ساعة من الزفاف، أفاد أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق نتيجة استنشاقهما بخار الماء المنبعث من السخان .

وتابعت المصادر: إنه من خلال معاينة شقة العروسين، بعد تلقى البلاغ مباشرة، تبين عدم وجود آثار بعثرة فى الشقة وأن جميع النوافذ سليمة، ووجود باقى طعام وتناول العروسين الطعام قبل الاستحمام، وأن العروسين لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء الاستحمام نتيجة استنشاق بخار الماء.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغا بوفاة محمد السيد صبح 24 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، وزوجته شيماء أحمد هلال 22 سنة بكالوريوس هندسة، بعد 24 ساعة من زفافهما، بقرية طحا المرج دائرة المركز.

البابا تواضروس يترأس صلاة العشية ويكرم 100 طالب متفوق بالإسكندرية





ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة العشية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور عدد من الأساقفة والآباء الكهنة والوكيل البابوى بالإسكندرية وبعض نواب البرلمان. وقد كرم البابا تواضروس الثانى 100 طالب من المتفوقين بالثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات العليا، فى حفل تضمن فقرات للترانيم وإلقاء الشعر، وكرم البابا تواضروس الطلاب المتفوقين بتسليمهم ميداليات التفوق.

ويقوم قداسة البابا تواضروس الثانى، بزيارة رعوية إلى محافظة الإسكندرية، حيث يلقى اليوم الأربعاء المحاضرة الأسبوعية من الكنيسة المرقسية وسط الإسكندرية. وفى الخميس 8 أكتوبر صباحاً يقوم البابا بتدشين كنيسة العذراء ببشاير الخير 3، وفى يوم السبت 10 أكتوبر صباحاً سيتم تدشين كنيسة مارجرجس بالشاطبى.

انطلاق مهرجان الهجن احتفالا بانتصارات أكتوبر.. غدا





تنطلق غدا الخميس فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى لسباقات الهجن احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر .

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المهرجان انطلاقه لموسم سباقات الهجن الجديد فى مصر احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر بمشاركة قبائل مصر من كل المحافظات وتأكيدا من جانبهم الى دعم الدولة والرئيس. أضاف أن هجن من كل المحافظات وصلت لمقر المهرجان فى منطقة سفارى شرم الشيخ وتم تسجيلها وتقسيم السباق لأشواط تبدأ بأشواط رئيسية وتتواصل خلال ايام الخميس والجمعة والسبت .وأشار رئيس الاتحاد المصرى للهجن ، إلى أن لجان فنية قامت بتسجيل الهجن، وتقسيمها بحسب النوع والسن لتتسابق .

محافظ جنوب سيناء يفتتح مدرسة إعدادى وثانوى بنات بتكلفة 8 ملايين جنيه





افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادى والثانوى بنات الكائنة بحى توشكى فى العاصمة طور سيناء، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد .

رافق المحافظ المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام الجديد، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية. كان فى استقبال المحافظ ومرافقيه محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، وسيد حبيب، مدير المدرسة وعدد من قيادات التعليم.

توظيف 4200 شاب سنويا بمركز التدريب المهنى ببشاير الخير فى الإسكندرية





يعد مركز التدريب المهنى بمدينة بشاير الخير 1 "غيط العنب"، أحد أهم المراكز التدريبية بمصر، والتى تقدم خدماتها بالمجان لخدمة أهالى مدن بشاير الخير والمناطق المجاورة ولشباب الإسكندرية، حيث يعد المركز هو مصدر لخدمات التوظيف وتأهيل العمالة الفنية والمهنية، من خلال تحسين منظور العمل المهنى وبناء جسور ربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل من خلال توفير أعلى جودة من التوظيف الفنى والمهنى.

المركز أنشئ ضمن مشروع " بشاير الخير"، وهو المشروع الأضخم فى مجال تطوير العشوائيات، جاء بهدف التنمية البشرية وفق رؤية الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والتى تقوم بتنفيذ مشروعات مدن "بشاير الخير" بالإسكندرية، ضمن رؤية تنموية شاملة لتحويل المناطق العشوائية المصنفة بأنها ذات خطورة داهمة على أرواح سكانها إلى مناطق حضارية بها وحدات سكنية ومولات تجارية ودور عبادة وملاعب ترفيهية ومراكز تدريب مهنى وفنى، ليكون بذلك تطوير شامل.

محافظ الإسكندرية يفتتح أول حديقة لذوى الاحتياجات الخاصة





افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بصحبته الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أول حديقة للأطفال لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية لذوى الهمم وذلك بمركز شباب النصر بمنطقة إمبروزو في محرم بك .





وشهد الافتتاح حضور محمد سعد، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، وعدد من مراكز الشباب بالمحافظة، وسط أجواء من البهجة والسرور كما تفقد محافظ الإسكندرية معرض مشغولات يدوية لعدد من المراكز الشبابية بالإسكندرية على هامش افتتاح حديقة أطفال لذوى الاحتياجات الخاصة . وعلى هامش الافتتاح، نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، احتفالية فنية لبراعم أطفال المراكز الشبابية، بالتزامن مع أعياد انتصار أكتوبر المجيدة .



