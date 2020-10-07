أخبار البورصة اليوم الأربعاء 7-10-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 7-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء عربية، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 631.149 مليار جنيه.

إيقاف تداول 29 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 29 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الحديد والصلب المصرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مدينة نصر للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المنصورة للدواجن، ريكاب للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الألومنيوم العربية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العبور للاستثمار العقاري، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، بي انفستمنتس القابضة، جي بي اوتو، العامة للصوامع والتخزين، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك قناة السويس، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جلاكسو سميثكلاين، رواد السياحة-رواد، المصرية للدواجن، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء عربية، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 631.149 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 441 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.6 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.54%، والعرب على 7.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27.7 مليون جنيه، 49.8 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 11326 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4323 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1049 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

مدينة نصر للإسكان

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن تلقيها عروض من تحالفات مستثمرين مصرية وأجنبية (ليس من يبنهم شركة إعمار مصر) لشراء قطع أراضي بمساحات كبيرة (تزيد على 1.9 مليون متر مربع) بمشروعات الشركة، منوهة إلى أن هذه العروض محل دراسة الشركة والتفاوض مع المستثمرين راغبي الشراء.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ايديتا للصناعات الغذائية، مصر للأسمنت-قنا، 900 سهم، 1.4 مليون سهم، 157.1 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات الحفر الوطنية، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 31533 سهم، 50 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 25 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 30 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 300 ألف سهم.