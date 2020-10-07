أبرزها بناء 10 آلاف وحدة سكنية.. محافظ جنوب سيناء يكشف إنجازات الدولة بالمحافظة

كتب - محمد شرقاوى

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن لدينا 64 ألف غرفة فندقية الآن فى مدينة شرم الشيخ، وتم تطوير جبل الطور بإنشاء ملاعب شاطئية وكورنيش مطور. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن عام 2020 هو عام تطوير منطقة طور سيناء وسنبدأ المرحلة الثانية للتطوير قريبا، لافتا إلى أن تم الانتهاء من بناء 10 آلاف وحدة سكنية فى المحافظة.

وتابع قائلا إن لدينا جامعتين داخل المحافظة أحدهما أهلية والأخرى حكومية، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل فصول متحركة داخل المحافظة لتسهيل عمليه تعليم البنات.

وأوضح أنه تم افتتاح كلية زراعة فى منطقة رأس سدر لتنمية الزراعة في المحافظة، مضيفا أن المحافظة لم ترى تنمية حقيقة على مدار تاريخها مثل ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية.