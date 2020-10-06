6 علامات خفية على الإصابة بسرطان الثدى.. اعرفيها

كتبت هند عادل

سرطان الثدى من الأمراض المفزعة التي تقلق أي سيدة خوفا من الإصابة به، وهناك مجموعة من أعراض سرطان الثدي الأقل شهرة، والتي قد لا تظهر في الفحص الذاتي أو تصوير الثدي بالأشعة السينية والتي تعد خطرا حقيقيا، ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى النساء الأمريكيات، بخلاف سرطانات الجلد، وهو ثاني أكثر السرطانات فتكًا بالنساء بعد سرطان الرئة.

ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE تشمل الأشكال الأقل شيوعًا سرطان الثدي الالتهابي الذي يسببه الخلايا السرطانية التي تسد الأوعية الليمفاوية في الجلد، مما يجعل الثدي يبدو ملتهبًا ومرض باجيت، الذي يصيب جلد الحلمة أو الهالة.

مع ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي ، توصي جمعية السرطان الأمريكية النساء بأن يكون لديهن خيار بدء تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا في سن الأربعين، وتقول المنظمة إن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 و 54 عامًا يجب أن يخضعن لتصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام.

وبينما يتم اكتشاف المرض بشكل أكثر شيوعًا من خلال الكشف عن وجود كتلة أثناء تصوير الثدي بالأشعة السينية ، إلا أن هناك علامات وأعراضًا أخرى أقل شهرة لسرطان الثدي والتي يجب على النساء البحث عنها.

افرازات الحلمة



يمكن أن يكون الإفراز غير المعتاد من الحلمة مؤشرًا على وجود خطأ ما في الثدي، ووفقًا لماريسا فايس ، دكتوراه في الطب ، أخصائية أورام الثدي فإن الإفرازات الدموية أو الوردية وعمومًا على جانب واحد فقط يمكن أن تشير إلى وجود السرطان في أنسجة الثدي ، خاصة إذا كانت مستمرة.

تغيرات الجلد



تغيرات الجلد هي في الواقع واحدة من أكثر علامات سرطان الثدي شيوعًا، أبرزها سماكة أو احمرار الجلد ، إلى جانب القليل من الانتفاخ مثل جلد البرتقال هي علامة ، يمكن أن تشير الاختلافات الجلدية مثل سماكة وتنصيب وتغيرات في اللون إلى وجود سرطان الثدي الالتهابي.

قشرة الحلمة



قد يكون الاحمرار أو التقشر أو التقشر أو التقشر في الحلمة أو الهالة علامة على مرض باجيت ، والذي يمكن أن يكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بسرطان الثدي، غالبًا ما تبدو التغيرات الجلدية على الحلمة وكأنها حالات أكثر اعتدالًا مثل الصدفية أو الإكزيما ، ولكنها لا تستجيب للعلاجات التقليدية لتلك المشاكل وبدلاً من ذلك تزداد سوءًا.

شكل جديد أو زيادة في حجم الثدي



يمكن أن يشير تضخم الثدي خاصةً إذا تم عزل التورم في أحد الثديين أو حدوث تغيير في شكل الثدي إلى وجود مشكلات داخل الأنسجة.

الحلمة المقلوبة



الحلمة التي تبدو مسطحة أو مقلوبة ، وكذلك الحلمة التي تشير في اتجاه مختلف عما كانت عليه من قبل ، يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الثدي، الحلمة المسطحة أو المقلوبة هي علامة أخرى شائعة لمرض باجيت.

القروح والبقع الساخنة



يمكن أن تكون البقع الحمراء أو الساخنة على الثدي ، والتي تغطي أحيانًا الثدي بالكامل بالإضافة إلى القروح ، مؤشرًا على الإصابة بسرطان الثدي الالتهابي، في حين أن البقع الحمراء أو الساخنة يمكن أن تشير أيضًا إلى التهاب أنسجة الثدي بسبب العدوى ، وغالبًا ما يحدث أثناء الرضاعة عادة ما تكون أعراض التهاب الضرع مصحوبة بالحمى، يمكن أن تكون القروح بالتأكيد عددًا من المشكلات الحميدة من لدغات الحشرات إلى انسداد المسام ، ولكن عندما لا تلتئم هذه القروح وتزداد سوءًا ، فقد حان الوقت لاستشارة الطبيب، يمكن أن تشير البقع الحمراء أو الساخنة بدون حمى والتي تستمر ولا تتحسن إلى وجود سرطان الثدي.