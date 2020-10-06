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وزيرة الهجرة تكشف الاستعدادات الأخيرة لانتخابات البرلمان للمصريين بالخارج

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:56 م
وزيرة الهجرة تكشف الاستعدادات الأخيرة لانتخابات البرلمان للمصريين بالخارج جانب من اللقاء
كتب إبراهيم سعيد - أحمد عرفة

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كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، استعدادات وزارة الهجرة للانتخابات البرلمانية المقبلة في الخارج ، موضحة أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الهيئة الوطنية الانتخابات لتعريف المواطنين المصريين المتواجدين بالخارج عن أهمية الانتخابات ومواعدها.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تقوم بتعريف المصريين في الخارج بقواعد الانتخابات البرلمانية وضوابطها والإجراءات الجديدة الخاصة بالانتخابات وخصوصا خلال حائجة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: لدينا 8 مقاعد للمصرين بالخارج بمجلس النواب ويحسب للدولة المصرية إعطاء المصريين بالخارج 8 مقاعد للمجلس النواب وهذا يتيح فرصة المصريين بالترشح والمنافسة على المقاعد الانتخابية.

 


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