وزيرة التخطيط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بصورة قديمة من زيارتها لخط بارليف

كتب هيثم سلامة

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صورة قديمة من مرحلة الطفولة أثناء زيارتها مع مدرستها إلى خط بارليف، الذى دمره الجيش المصرى في حرب أكتوبر. وقالت هالة السعيد، عبر حسابها بموقع انستجرام: "اليوم في الذكري الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد أذكر زيارتى مع مدرستى للجرحى من أبطالنا البواسل، كما سعدنا بزيارة خط بارليف؛ الذى دمره الجيش المصري لفتح المجال أمام القوات للعبور.. حرب أكتوبر بشكل عام هي أحد أفضل الأمثلة على قدرة جيش مصر العظيم، وعلى قوة التخطيط والإعداد العلمي الجيد.. تحيا مصر".



هالة السعيد عبر انستجرام

كان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تدوينه على موقع التواصل الاجتماع "في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة".

وأضاف الرئيس السيسي: إننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا.