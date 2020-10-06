اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التخطيط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بصورة قديمة من زيارتها لخط بارليف

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:33 م
وزيرة التخطيط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بصورة قديمة من زيارتها لخط بارليف وزيرة التخطيط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بصورة قديمة من زيارتها لخط بارليف
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صورة قديمة من مرحلة الطفولة أثناء زيارتها مع مدرستها إلى خط بارليف، الذى دمره الجيش المصرى في حرب أكتوبر. وقالت هالة السعيد، عبر حسابها بموقع انستجرام: "اليوم في الذكري الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد أذكر زيارتى مع مدرستى للجرحى من أبطالنا البواسل، كما سعدنا بزيارة خط بارليف؛ الذى دمره الجيش المصري لفتح المجال أمام القوات للعبور.. حرب أكتوبر بشكل عام هي أحد أفضل الأمثلة على قدرة جيش مصر العظيم، وعلى قوة التخطيط والإعداد العلمي الجيد.. تحيا مصر".

هالة السعيد عبر انستجرام
هالة السعيد عبر انستجرام
 
كان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تدوينه على موقع التواصل الاجتماع "في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة".
 

هالة السعيد (2)

 
وأضاف الرئيس السيسي: إننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا.
 

هالة السعيد (1)

 

هالة السعيد

حرب أكتوبر

حرب 6 أكتوبر

خط بارليف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة