هبوط مؤشر داو جونز بعد إعلان ترامب وقف التفاوض مع الديمقراطيين بشأن المساعدات الاقتصادية

كتب أحمد عرفة

هبط مؤشر داو جونز 300 نقطة بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقف التفاوض مع الديمقراطيين بشأن المساعدات الاقتصادية، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء المفاوضات مع المشرعين الديمقراطيين بشأن حزمة اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا إلى ما بعد الانتخابات، رغم تنامي حالات الإصابة بالفيروس في الكثير من أنحاء البلاد قبيل موسم الإنفلونزا.

وكتب ترامب على تويتر بعد يوم من مغادرته المستشفى الذي كان يعالج فيه من كوفيد-19: "أمرت ممثليَّ بوقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات، وسنسن بعد فوزي مباشرة مشروع قانون تحفيز كبيرا يركز على الأمريكيين الكادحين والشركات الصغيرة".