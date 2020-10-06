اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارتين بقنا

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:00 م
مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارتين بقنا اسعاف-ارشيفية
قنا فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، مساء اليوم، فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق " قفط - القصير" بعد مصنع اسطوانات البوتاجاز، وتم نقلهم الى مستشفى قنا الجامعى ومستشفى قفط .

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق " فقط - القصير" بعد مصنع اسطوانات البوتاجاز.

وقال مصدر بمرفق إسعاف قنا لـ "اليوم السابع"، إن الحادث أسفر عن مصرع خالد غريب أحمد، 29 عامًا، وإصابة كل من محمد محمد على، كدمات وسجحات يوسف جمال احمد،22 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فقط والمصابين لقنا الجامعى وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد تحرير محضر النيابة العامة.


مستشفى قنا

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