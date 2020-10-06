محمد العريان يشيد بإجراءات الدولة السريعة لاحتواء أزمة فيروس كورونا.. فيديو

أثنى الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، على استجابة الدولة المصرية لاحتواء أزمة فيروس كورونا. وقال العريان خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، على فضائية on، أن الحكومة المصرية والبنك المركزى تحركا سريعا فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، واصفاً هذه التحركات بالمبكرة لتقليل آثار الصدمة، وتابع قائلاً: "الحكومة والبنك المركزى قد تحركا مبكرا جدا لتقليل الصدمة ورأينا استجابة سياسية عظيمة جدا ولهذا فإن بالنظر إلى أرقام النمو؛ فسنجد أنها ضمن الأفضل في العالم لأن توقيت ردة الفعل كان جيدا".

وسرد العريان عددا من الأمور الإيجابية التي تحققت حول العالم في ظل الأزمة الراهنة، قائلا: "أولها أننا نرى ابتكارات طبية لا تصدق الكثير منها ذو صلة بـ كوفيد 19، والكثير منها غير ذي صلة إنها منتجات جانبية لكل تلك الموارد التي تم تكريسها وهذه أخبار طيبة لأجيال عديدة، وأقصد هنا الابتكارات الطبية وثانيها هو أننا نرى تعاوناً بين العلماء في جميع أنحاء العالم وبين الحكومات والشركات الدوائية بشكل غير مسبوق وهذا شيء جيد يجب الحفاظ عليه".

وتابع العريان، فى سرد ما اسماه بالجوانب المضيئة فى الأزمة:"أفرزت أزمة كورونا تفهما للحاجة لإدارة الأحداث غير المتوقعة التي لها نتائج كارثية وهذا شيء جيد لأنه توجد أشياء أخرى مثل التغيرات المناخية التي تواجهنا بالإضافة إلى الاحترام الأكبر لقطاع المعلمين وللعاملين في المستشفيات سواء أطباء أو تمريض أو إداريين وهذا شيء كنا فى احتياج إليه والقائمة طويلة"، ونشهد أعمال خيرية التى يساعد الناس فيها بعضهم البعض.