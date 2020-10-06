محمد العريان: مصر تميزت فى الإصلاح الاقتصادى وعلى الحكومة الحفاظ عليه

كتب محمد أسعد

وجه الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، نصيحه إلى الحكومة المصرية، بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكيفية التعاطي مع إدارة الموجه الثانية المحتملة لفيروس كورونا.

وقال العريان ، خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة، الذي يعرض على فضائية on ينبغى على الحكومة المصرية الحفاظ على الإصلاح لأنكم لو فقدتكم تركيزكم على الإصلاح ستتراجعون بسرعة كبيرة ومصر كانت شديدة التميز في الإصلاح ومن المهم جدًا الحفاظ على ذلك.

ووجه محمد العريان ، حديثه إلى الحكومة قائلا، وعلى نفس القدر من الأهمية، يجب أن تتحدثوا إلى الناس وتشرحوا لهم، فإن برامج الإصلاح الناجحة تلك التي يتفهمها الناس ويعرفون ما ينتظرهم، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو أن تحددوا وجهتكم وقولوا للناس بدقه إلى أين هم ذاهبون ولماذا".

وأشار إلى أن أزمة ارتفاع الديون في اقتصاديات العالم لها سبب وجيه ومنطقي قائلاً " أنا لا أعرف بلداً واحداً لا تتزايد فيها الديون؛ ويوجد سبب وجيه لذلك لأنه لا أحد يريد للمشكلة قصيرة الأمد أن تتحول إلى مشكلة طويلة الأمد".