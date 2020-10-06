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محمد العريان: إصابة ترامب بكورونا تستدعى الحذر.. وانتخابات أمريكا 2020 الأكثر غموضا.. فيديو

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 10:15 م
محمد العريان: إصابة ترامب بكورونا تستدعى الحذر.. وانتخابات أمريكا 2020 الأكثر غموضا.. فيديو جانب من حوار محمد العريان ببرنامج كلمة أخيرة
كتب محمد أسعد

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أكد الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، رئيس كلية كوينز جامعة " كمبريدج " البريطانية، أن إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بفيروس كورونا يؤكد أنه لا يوجد أحد بمأمن، وأن وعلى الجميع الحرص.

وحول تأثيرات إصابة ترامب على الاقتصاد العالمى، شدد العريان فى حوار أجراه مع الإعلامية لميس الحديدى عبر تطبيق "سكايب" خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض على شاشة ON، أن النمو الاقتصادى فى العالم كله سيكون أقل من الاحتياجات وأقل من الممكن، لكنه قال إن التأثيرات على الاقتصاد تختلف عن أسواق المال، فمنذ البداية الاقتصاد كان يعيش فى عالم؛ والأسواق تعيش فى عالم مختلف، قائلا: "أسواق المال تعيش فى عالم مختلف، حيث تعطيهم البنوك المركزية الكثير، والكثير من الأموال ولهذا كانت الأسواق تؤدى بشكل طيب نسبياً على الرغم من معاناة الاقتصاد العالمي".

وعن تأثيرات مرض الرئيس الأمريكي، على الانتخابات الأمريكية، أكد العريان، أنه حتى الآن لا نستطيع أن نستشرف المسار الخاص بهذه الانتخابات، حيث لا تتوافر أية استطلاعات للرأى لكن هناك عدة محاور رئيسية تحدد إمكانية فوزه فى الانتخابات المقبلة من عدمه.

وحول مدى تأثير إصابة ترامب على الانتخابات، قائلاً: "كل ما أستطيع قوله هو أن هذه الانتخابات هى الأكثر غموضا فيما أتذكره من انتخابات سابقة".

 


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