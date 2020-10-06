محافظ قنا يشهد احتفال قصر الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

قنا وائل محمد

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الثلاثاء، الاحتفال الذى أقامه قصر ثقافة قنا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الاحتفال حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبى السكرتير العام والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير المساعد، ونيافة الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة وعدد من رجال الدين الاسلامى والمسيحى ولفيف القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أهالى مدينة قنا.

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطنى وتضمن عددا من الفقرات الفنية والأغانى الوطنية لفرقتى الفنون الشعبية والموسيقى العربية وعروض فنية لقصر ثقافة الطفل، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلى بعنوان "قنا 73" يحكى أحداث حرب أكتوبر المجيدة ويسرد قصص مشاركة عدد من أبناء المحافظة فى الحرب.

وجدد محافظ قنا تهنئته بهذه المناسبة الوطنية المجيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولكافة أبطال القوات المسلحة وجموع الشعب المصري.

وأشار الداودى إلى أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تمثل تجسيدًا حيًا لإصرار وعزيمة الشعب المصرى الذى تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمصر والأمة العربية، مشيدا بالمشاركة البناءة للقوات المسلحة فى جميع المشروعات القومية، فضلاً عن دورها فى حماية البلاد والزود عن أمن الوطن، داعياً الله أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعلى هامش الاحتفال افتتح محافظ قنا معرضاً للفنون التشكيلية تضمن إبداعات اعضاء كلية التربية النوعية لجامعة جنوب الوادى وعدد من الفنانين من رواد قصر الثقافة، حيث شمل المعرض أعمال رسم وتصوير زيتى و نحت وجرافيك وتصوير فوتوغرافى واشغال فنية يدوية.