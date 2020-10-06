محافظ بورسعيد يفتتح معرض فن الخط العربي للفنان مصطفى خضير.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، معرض فن الخط العربي للفنان الكبير مصطفي خضير والذي اقيم بقصر ثقافة بورسعيد وذلك بحضور الدكتورة جيهان المالكي، مدير مديرية الثقافة والفنان مصطفي خضير، والدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ.

وأشاد محافظ بورسعيد بجودة ودقة الخط المكتوب بجميع اللوحات المشاركة بالمعرض مشيدا بالفنان مصطفي خضير صاحب اللمسات الجمالية والفكر الراقي في الخط العربي.

وقام محافظ بورسعيد بالمرور علي جميع اللوحات الفنية بالمعرض ووجه مديرية الثقافة بزيادة الاهتمام بتلك الانشطة وفتح مجالات للتدريب، ويضم المعرض عددا من اللوحات الفنية، تجسد مختلف مدارس الخط العربي، وفنونه وأنواعه.



محافظ بورسعيد يفتتح معرض فن الخط العربي للفنان مصطفى خضير (1)



محافظ بورسعيد يفتتح معرض فن الخط العربي للفنان مصطفى خضير (2)



محافظ بورسعيد يفتتح معرض فن الخط العربي للفنان مصطفى خضير (3)



محافظ بورسعيد يفتتح معرض فن الخط العربي للفنان مصطفى خضير (4)



محافظ بورسعيد يفتتح معرض فن الخط العربي للفنان مصطفى خضير (5)



محافظ بورسعيد يفتتح معرض فن الخط العربي للفنان مصطفى خضير (6)



محافظ بورسعيد يفتتح معرض فن الخط العربي للفنان مصطفى خضير (7)



محافظ بورسعيد يفتتح معرض فن الخط العربي للفنان مصطفى خضير (8)



محافظ بورسعيد يفتتح معرض فن الخط العربي للفنان مصطفى خضير (9)



محافظ بورسعيد يفتتح معرض فن الخط العربي للفنان مصطفى خضير (10)