محاذير تمنعك من شراء الذهب عبر الإنترنت ومواقع التواصل فى "أسواق".. فيديو

كتبت ريهام الباشا

مع انتشار وتوجه المستهلكين للشراء الإليكترونى والتسوق عبر مواقع البيع المختلفة، أو حتى مواقع الشركات المنتجة والمصنعة، ظهرت حالات لشراء الذهب عبر الإنترنت لكنها كشفت عن مشكلات كبيرة قد يتعرض لها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت.

وناقش برنامج "أسواق"، في حلقته اليوم والتي تذاع عبر تلفزيون اليوم السابع المشكلات التي يمكن أن يقع فيها المستهلك عند شراء الذهب بكافة أشكاله عبر الإنترنت، وكذلك طرق التعامل مع هذه المشكلات في حالة تعرضك لمثل هذا النوع من المشاكل.

وهناك 5 محاذير ومخاطر عند شراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت..

أولها: هي أن الذهب قد يكون مغشوش أو ذهب صيني أو ذات منشأ غير معروف.

المشكلة الثانية: هي الفاتورة فلابد أن تكون فاتورة بيع الذهب عليها ختم واضح، وهنا لا تصلح الفاتورة الإليكترونية.

وثالث: هذه المشكلات هو أن تشترى الذهب وقد يكون مسروق وهنا قد تتعرض للمسائلة القانونية.

ورابعا: هو الغش في الأعيرة الذهبية المختلفة، أي تشترى ذهب عيار 21 كمثال وتكتشف أنه 18 فيما بعد.

خامسا: مشكلات إعادة بيع الذهب، فالمعروف عند شراء الذهب أنك تشترى من مكان معروف وغالبا يكون تاجر تاريخي للعائلة وهنا تستطيع إعادة البيع لكن عبر الإنترنت تكون اشتريت ربما من مكان مجهول وتعاني إعادة البيع.