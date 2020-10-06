فيضانات عارمة تجرف جثث الموتى من جبانة فى فرنسا.. صور

رويترز

قال مسؤولون إن عاصفة شديدة جرفت الجثث من جبانة في واد جبلي بجنوب فرنسا مع الاعتقاد بأن بعضها جرفتها المياه إلى الشاطئ الإيطالى على البحر المتوسط، وجرفت مياه الفيضانات عشرات القبور والمقابر العائلية في قرية سان دالماس دو تند.



أثار الفيضانات

واختفى جزء كبير من الجبانة وابتلعته مياه النهر، وتراكمت المياه المتساقطة على المنطقة الواقعة على الحدود الفرنسية الإيطالية شمالي نيس بارتفاع نصف متر خلال 24 ساعة يوم الجمعة ليعلو منسوب الأنهار وتفيض المياه وتتدفق عبر الأودية الضيقة في المنطقة.



أثار الفيضانات فى فرنسا

وانهارت الجسور الأربعة جميعها التي تربط شطري القرية في سان دالماس دو تند وسط المياه واقتلعت المنازل من أساساتها وسقطت أبراج الكهرباء. وانقطعت الطرق وخطوط السكك الحديدية جميعها وأصبحت طائرات الهليكوبتر هي السبيل الوحيد للوصول إلى المنطقة، وقال رئيس البلدية جان-بيير فاسالو إن العاصفة "مروعة".



جانب من الفيضانات

وقال لرويترز "محيت الجبانة.. المياه جرفت عائلاتنا ، نحو 150 شخصا جرفتهم المياه".